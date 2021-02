Charlot | il debutto del vagabondo più celebre del cinema

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 7 febbraio 2021) 7 febbraio 1914: esce il film con Charlie Chaplin, “l’ingombrante”. Personaggio iconico e critica sferzante alla società industriale Giacchino stretto, pantaloni larghi, scarponi, bombetta, bastone e baffi. E’, il personaggio delmuto creato e interpretato da Charlie Chaplin. Ildel personaggio è il 7 febbraio 1914 sul grande schermo con la pellicolal’ingombrante, per la regia di Henry Lehrman., ilmaldestro che se la cava sempre Titolo originale Kid Auto Races at Venice, il film, come gli oltre 70 che hanno fatto seguito, ci porta nelle strade dell’America affarista e industriale di inizio ‘900. Qui vive o meglio, cerca di sopravvivere, tra mille peripezie, il poetico e maldestro ...