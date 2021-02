Champions League, Lipsia-Liverpool si giocherà in campo neutro (Di domenica 7 febbraio 2021) La partita di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Lipsia e Liverpool si giocherà in campo neutro, esattamente a Budapest. La data è stata confermata, l’appuntamento è previsto per 16 febbraio. Non è un buon momento per i Reds, in particolar modo in Premier League i risultati e le prestazioni sono state deludenti, si sono registrati troppi passi falsi anche a sorpresa. Nelle ultime stagioni la squadra è stata devastante, oggi non sembra imbattibile. Lipsia-Liverpool in campo neutro La partita Lipsia-Liverpool si giocherà in campo neutro. Il motivo? Il divieto imposto dal governo ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 7 febbraio 2021) La partita di andata degli ottavi di finale ditrasiin, esattamente a Budapest. La data è stata confermata, l’appuntamento è previsto per 16 febbraio. Non è un buon momento per i Reds, in particolar modo in Premieri risultati e le prestazioni sono state deludenti, si sono registrati troppi passi falsi anche a sorpresa. Nelle ultime stagioni la squadra è stata devastante, oggi non sembra imbattibile.inLa partitasiin. Il motivo? Il divieto imposto dal governo ...

