Champions League, Lipsia-Liverpool si giocherà a Budapest (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla fine la partita valida per gli ottavi di Champions League tra Lipsia e Liverpool si disputerà regolarmente, ma in Ungheria. A renderlo noto la UEFA in una breve nota ufficiale confermando che l’incontro di Champions League originariamente in programma alla “Red Bull Arena”, si disputerà invece alla “Puskas Arena” di Budapest il 16 febbraio alle ore 21. Questo a seguito delle restrizioni del governo tedesco, che impedivano ai Reds di entrare in Germania. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 febbraio 2021) Alla fine la partita valida per gli ottavi ditrasi disputerà regolarmente, ma in Ungheria. A renderlo noto la UEFA in una breve nota ufficiale confermando che l’incontro dioriginariamente in programma alla “Red Bull Arena”, si disputerà invece alla “Puskas Arena” diil 16 febbraio alle ore 21. Questo a seguito delle restrizioni del governo tedesco, che impedivano ai Reds di entrare in Germania. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

SkySport : IL GRANDE CALCIO DELLE COPPE EUROPEE SU SKY Per il prossimo triennio, dal 2021 fino al 2024 @NOWTV_It - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? L'ottavo d'andata di Champions League tra Lipsia e Liverpool si giocherà a Budapest ???? - forumJuventus : A Sky 121 partite della #UCL per il triennio 2021-2024 più tutta la #EL e la nuova Conference League ??… - CalcioPillole : #ChampionsLeague, Lipsia-Liverpool si gioca a Budapest. La partita #LipsiaLiverpool si giocherà alla 'Puskas Arena… - pasqualinipatri : Champions League, ufficiale il cambio di sede per Lipsia-Liverpool: ecco dove si giocherà l’andata… -