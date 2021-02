Champions League 2021, il match degli ottavi tra RB Lipsia e Liverpool si giocherà a Budapest (Di domenica 7 febbraio 2021) È quindi Budapest la sede decisa dalla UEFA dove si disputerà il match valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020-2021 tra Red Bull Lipsia e Liverpool. La decisione è stata presa per colpa delle severe restrizioni messe in atto in Germania per cercare di fermare i contagi provocati dalla variante inglese. Proprio per questo motivo al Liverpool era stato di fatto impedito di recarsi a Lipsia per giocare gli ottavi di finale di Champions League in programma il prossimo 16 febbraio. Dopo aver preso atto della situazione, la UEFA ha valutato alcune opzioni. Si parlava di possibile inversione dei campi tra andata e ritorno o, ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) È quindila sede decisa dalla UEFA dove si disputerà ilvalevole per l’andatadi finale della2020-tra Red Bull. La decisione è stata presa per colpa delle severe restrizioni messe in atto in Germania per cercare di fermare i contagi provocati dalla variante inglese. Proprio per questo motivo alera stato di fatto impedito di recarsi aper giocare glidi finale diin programma il prossimo 16 febbraio. Dopo aver preso atto della situazione, la UEFA ha valutato alcune opzioni. Si parlava di possibile inversione dei campi tra andata e ritorno o, ...

