Chambord: il castello protettore della Gioconda durante la guerra (Di domenica 7 febbraio 2021) Rifugio sicuro per la Gioconda durante la seconda guerra mondiale fu il maestoso castello di Chambord, nella valle della Loira. Oggi riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco è una delle residenze più visitate della Francia. Uno degli esempi, tra i più significativi, di architettura rinascimentale Francese. La Gioconda custodita nel castello di Chambord? durante la seconda guerra Leggi su periodicodaily (Di domenica 7 febbraio 2021) Rifugio sicuro per lala secondamondiale fu il maestosodi, nella valleLoira. Oggi riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco è una delle residenze più visitateFrancia. Uno degli esempi, tra i più significativi, di architettura rinascimentale Francese. Lacustodita neldila seconda

Lynarosae : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - agomezes12 : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - Vince17_17 : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - MaykenAlanna : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… - OlivierPujol : RT @ARTEita: Nel mezzo di una tenuta gigantesca, il castello di Chambord si lascia ammirare per la sua maestosità e la particolarissima dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Chambord castello Viaggiare in moto ai tempi del Covid

L'ultimo giorno ci spingiamo fino a Chambord, il castello per eccellenza amato dai re di Francia. Ettari di terreno circostanti, tutti dediti alla caccia, dove i re erano soventi invitare la nobiltà ...

La vera storia dell'Incendio del Castello

Il Castello Estense forse non è imponente come Chambord, o elegante come Chenonceau, o romantico come Sully. Ma qualcosa in comune con i castelli della Loira ce l'ha. E quel comune denominatore è proprio ...

Tour del Castello di Chambord, il gioiello della Loira SiViaggia Chambord: il castello protettore della Gioconda durante la guerra

La Gioconda venne ospitata nel castello d Chambord durante la seconda guerra mondiale per essere protetta. Oggi uno tra i luoghi più visitati.

Il Castello di Chambord, rifugio della Gioconda durante la guerra

Chambord lega il suo nome a uno degli episodi più incredibili della storia dell'arte. Il documentario Arte in italiano.

L'ultimo giorno ci spingiamo fino a, ilper eccellenza amato dai re di Francia. Ettari di terreno circostanti, tutti dediti alla caccia, dove i re erano soventi invitare la nobiltà ...IlEstense forse non è imponente come, o elegante come Chenonceau, o romantico come Sully. Ma qualcosa in comune con i castelli della Loira ce l'ha. E quel comune denominatore è proprio ...La Gioconda venne ospitata nel castello d Chambord durante la seconda guerra mondiale per essere protetta. Oggi uno tra i luoghi più visitati.Chambord lega il suo nome a uno degli episodi più incredibili della storia dell'arte. Il documentario Arte in italiano.