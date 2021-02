Cgia | a rischio 290mila imprese e quasi 2 milioni di lavoratori

(Di domenica 7 febbraio 2021) Roma, 7 feb – Ladi Mestre, prendendo spunto da una recente ricerca dell’Istat, lancia l’allarme sul crollo del fatturato delle pmi. Secondo gli artigiani mestrini “sono 292 mila le aziende che si trovano in una situazione di seria difficoltà. Attività che danno lavoro a 1,9di addetti e producono un valore aggiunto che sfiora i 63 miliardi di euro”. Il crollo del fatturato Secondo lo studio della, in termini assoluti “la perdita di fatturato più importante ha interessato il commercio all’ingrosso (-44,3 miliardi di euro). Seguono il commercio/riparazione auto e moto (-26,8 miliardi), i bar e i ristoranti (-21,3 miliardi di euro), le attività artistiche, palestre, sale giochi, cinema e teatri (-18,3 miliardi), il commercio al dettaglio (-18,2 miliardi), gli alberghi (-13,9 miliardi), le agenzie di viaggio e i tour ...

GiopuW : RT @IlPrimatoN: I dati parlano chiaro e sono inquietanti. Ecco cosa ci dice il crollo del fatturato delle Pmi - Matteo0923 : RT @IlPrimatoN: I dati parlano chiaro e sono inquietanti. Ecco cosa ci dice il crollo del fatturato delle Pmi - alessiodca7 : RT @IlPrimatoN: I dati parlano chiaro e sono inquietanti. Ecco cosa ci dice il crollo del fatturato delle Pmi - gianfrancomusi2 : RT @IlPrimatoN: I dati parlano chiaro e sono inquietanti. Ecco cosa ci dice il crollo del fatturato delle Pmi - carlossartori19 : RT @IlPrimatoN: I dati parlano chiaro e sono inquietanti. Ecco cosa ci dice il crollo del fatturato delle Pmi -

Ultime Notizie dalla rete : Cgia rischio

... i servizi alla persona e l'area dell'intrattenimento: 292mila aziende circa attualmente a, ... Se ad esempio la crisi 'ha colpito indistintamente tutti, - spiegano dalla- c'è un ...I risultati a cui è giunto l'Ufficio studi dellasono impietosi: agenzie di viaggio e tour ... Aquasi 300 mila micro imprese e 1,9 milioni di addetti Secondo una recente indagine ...di Claudia Marin Turismo, commercio, intrattenimento, viaggi, servizi alla persona: è in questi settori che si è abbattuta, come un violentissimo tornado, la bufera della pandemia nell’anno passato. U ...«Risultati impietosi». A non lasciare scampo, nel relazionare sull’andamento medio dei fatturati 2020 dei settori più colpiti dalla pandemia nel Paese, è lo stesso Ufficio studi della Cgia di Mestre, ...