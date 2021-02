C’è Posta per Te, Maria De Filippi lascia lo studio in diretta: cala il silenzio. Cosa è successo (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è Posta per Te, il colpo di scena in diretta. Tutti non fanno che parlare del piccolo “incidente” avvenuto dietro le quinte. Questa volta Queen Mary è costretta a lasciare lo studio sotto gli occhi increduli dei telespettatori e del pubblico presente in studio. Tutto nel bel mezzo della storia che ha visto come protagonisti una mamma e i suoi due figli. Scopriamo Cosa è successo. Fan increduli di fronte alla reazione di Maria De Filippi che nel bel mezzo della vicenda corre fuori e lascia lo studio vuoto. Panorama dall’alto e Queen Mary effettivamente non si vede. Nel frattempo tutti si chiedono: “Che succede?”. Accade in puntata, durante la messa in onda della seconda storia portata a C’è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 7 febbraio 2021) C’èper Te, il colpo di scena in. Tutti non fanno che parlare del piccolo “incidente” avvenuto dietro le quinte. Questa volta Queen Mary è costretta are losotto gli occhi increduli dei telespettatori e del pubblico presente in. Tutto nel bel mezzo della storia che ha visto come protagonisti una mamma e i suoi due figli. Scopriamo. Fan increduli di fronte alla reazione diDeche nel bel mezzo della vicenda corre fuori elovuoto. Panorama dall’alto e Queen Mary effettivamente non si vede. Nel frattempo tutti si chiedono: “Che succede?”. Accade in puntata, durante la messa in onda della seconda storia portata a C’è ...

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - blogtivvu : C’è posta per te, Maria De Filippi lascia lo studio: silenzio e colpo di scena - zazoomblog : Maria De Filippi regala un suo vestito a C’è posta per te: sorpresa in studio - #Maria #Filippi #regala #vestito - tuttopuntotv : C’è posta per te, ieri sera: da Maria che lascia lo studio ai regali di Amendola #cepostaperte - piecesofwhat_ : RT @itsmwengo: Ma ricordiamo un attimo il crossover C’è posta per te - Cesaroni nella seconda stagione #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è Posta Cavo ad alta temperatura Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay