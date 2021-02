C’è Posta Per Te: Incidente Dietro Le Quinte! (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è Posta per te: mamma, fratello e sorella mandano la Posta alla giovane Elena che ha perso prematuramente il marito in un Incidente e bada alle loro bambine. Per Elena tante emozioni e sorprese come l’arrivo di Ciro Immobile e la moglie Jessica. Suo marito era un grande tifoso della Lazio. Ecco la storia e quello che è successo nello studio di Maria De Filippi. C’è Posta per te: un regalo per una giovane donna che ha perso prematuramente il marito! C’è Posta per te parte con una storia di un regalo particolarmente toccante ed emozionante ma fatta anche di tanto dolore. La mamma, la sorella e il fratello di Elena hanno chiamato C’è Posta per te per fare una sorpresa alla loro bellissima Elena. La giovane ha perso l’amato marito Fabrizio solo un anno e mezzo fa. Insieme hanno due ... Leggi su uominiedonnenews (Di domenica 7 febbraio 2021) C’èper te: mamma, fratello e sorella mandano laalla giovane Elena che ha perso prematuramente il marito in une bada alle loro bambine. Per Elena tante emozioni e sorprese come l’arrivo di Ciro Immobile e la moglie Jessica. Suo marito era un grande tifoso della Lazio. Ecco la storia e quello che è successo nello studio di Maria De Filippi. C’èper te: un regalo per una giovane donna che ha perso prematuramente il marito! C’èper te parte con una storia di un regalo particolarmente toccante ed emozionante ma fatta anche di tanto dolore. La mamma, la sorella e il fratello di Elena hanno chiamato C’èper te per fare una sorpresa alla loro bellissima Elena. La giovane ha perso l’amato marito Fabrizio solo un anno e mezzo fa. Insieme hanno due ...

