C'è posta per te, Immobile tirchio? Zaniolo fa l'assegno, il confronto spietato (Di domenica 7 febbraio 2021) I telespettatori confrontano gli assegni dei due calciatori donati ai protagonisti di C'è posta per te: i duri commenti su Twitter Nella puntata di ieri sabato 6 febbraio di C'è posta per te, è stato ospitato Ciro Immobile, attaccante della Lazio. Quest'ultimo, come Nicolò Zaniolo nella scorsa puntata, è stato protagonista di atti di generosità nei confronti di famiglie con grandi difficoltà economiche e storie complicate. Alcuni telespettatori, però, hanno notato alcune differenze tra i due calciatori, commentando su Twitter. "Comunque io lo rivenderei il vestito della Queen, giusto per farmi due soldi, quelli che il tirchio di Immobile non le ha dato" ha scritto un utente, criticando Immobile sul fatto che avrebbe offerto una bassa cifra di denaro ad Elena e ...

