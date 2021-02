C’è posta per te: Claudio Amendola per Giovanni, malato di sclerosi (Di domenica 7 febbraio 2021) C’è posta per te accoglie Claudio Amendola, attore chiamato nello studio di Maria De Filippi per aiutare Giovanni. Il giovane è affetto da sclerosi multipla e vuole ringraziare la compagna Sara per esserle sempre stato accanto, senza che la malattia influisse sul loro amore. Amendola affianca Giovanni per ringraziarla, in una grande dimostrazione di coraggio. Giovanni e Sara, il grande amore senza paura Giovanni ha scoperto di essere malato di sclerosi multipla a 9 anni. Qualche anno dopo, quando aveva 16 anni, ha conosciuto Sara a cui ha rivelato la sua convinzione dopo un anno insieme, ma lei non l’ha mai considerato un problema. “Ho deciso di dirtelo, confidandoti che avevo un segreto. Tu, ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 7 febbraio 2021) C’èper te accoglie, attore chiamato nello studio di Maria De Filippi per aiutare. Il giovane è affetto damultipla e vuole ringraziare la compagna Sara per esserle sempre stato accanto, senza che la malattia influisse sul loro amore.affiancaper ringraziarla, in una grande dimostrazione di coraggio.e Sara, il grande amore senza pauraha scoperto di esseredimultipla a 9 anni. Qualche anno dopo, quando aveva 16 anni, ha conosciuto Sara a cui ha rivelato la sua convinzione dopo un anno insieme, ma lei non l’ha mai considerato un problema. “Ho deciso di dirtelo, confidandoti che avevo un segreto. Tu, ...

riotta : Nella partita a poker del governo tra Renzi, Conte, Grillo e Zingaretti cominciano le ultime mani, quando chi ha pa… - OctavianZaki : RT @cathomeless13: Vorrei una sorpresa a c’è posta per te anche io, come personaggi scelgo Nina Morich e Lorena Bianchetti, anche la busta… - GraVendemini : RT @marianna_eg: ?@graziano_delrio? ?@serracchiani? c’è posta per voi ???? Non ho altro da aggiungere ... ah soltanto Vergognatevi #GrazieRe… - Gio_Ferrante3 : RT @fvnzioniamo: ogni volta che claudio amendola viene invitato a c’è posta per te il mio unico pensiero va a quella puntata iconica dei ce… - music_plumee : RT @itsmwengo: Ma ricordiamo un attimo il crossover C’è posta per te - Cesaroni nella seconda stagione #CePostaPerTe -

Ultime Notizie dalla rete : C’è posta Cavo ad alta temperatura Crescita del mercato per produttori, regioni, tipo e applicazione; Analisi di produzione, entrate, prezzo e margine lordo al 2030 - Genovagay Genova Gay