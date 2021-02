C’è posta per te | Ciro Immobile fa un regalo alla giovane mamma rimasta vedova

Leggi su 361magazine

(Di domenica 7 febbraio 2021) Elena èdi due bambine ed èun anno fa Si è aperta con la storia di Elena la puntata di ieri di “C’èper te“. Unadonna,di due bambine, che ha perso il marito un anno fa a causa di un incidente stradale. Era nata Elenoire, la piccola della coppia ed Elena era incinta di Vittoria. Per lei la sorella, il fratello e lahanno pensato ad un: farle incontraree la moglie Jessica. “Se siamo uniti è merito della tua forza di volontà. Rispondimorte vivendo a 100 all’ora, senza cedimenti. Reagisci sempre in maniera positiva e gagliarda a quello che ti succede. Non sei sola e mai lo sarai”, queste le parole della sua famiglia durante il ...