Catania, solo danni: il club chiede 4,5 milioni a Lo Monaco (Di domenica 7 febbraio 2021) Era prevedibile che tra il Catania e l'ex ad Pietro Lo Monaco si arrivasse a una rottura profonda. La Sigi società proprietaria del club etneo aveva fatto sapere che nei confronti dell'ex dirigente era in atto un'azione di responsabilità. “C’è una gestione amministrativa contestabile durante la sua gestione -sottolineò l'avv. Augello-. In certi casi si dovrebbe pensare a quello che si è preso in passato e rinunciare a quello che si pretenderebbe ancora. Anche per non essere raggiunti da un’azione di responsabilità…”. Dalle parole ai fatti. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, il club etneo ha citato l’ex amministratore delegato Pietro Lo Monaco e l’ex consigliere d’amministrazione Ida Linda Reitano, a comparire davanti il Tribunale civile etneo, per ipotesi di mala gestio e responsabilità ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Era prevedibile che tra ile l'ex ad Pietro Losi arrivasse a una rottura profonda. La Sigi società proprietaria deletneo aveva fatto sapere che nei confronti dell'ex dirigente era in atto un'azione di responsabilità. “C’è una gestione amministrativa contestabile durante la sua gestione -sottolineò l'avv. Augello-. In certi casi si dovrebbe pensare a quello che si è preso in passato e rinunciare a quello che si pretenderebbe ancora. Anche per non essere raggiunti da un’azione di responsabilità…”. Dalle parole ai fatti. Secondo quanto riporta il quotidiano Repubblica, iletneo ha citato l’ex amministratore delegato Pietro Loe l’ex consigliere d’amministrazione Ida Linda Reitano, a comparire davanti il Tribunale civile etneo, per ipotesi di mala gestio e responsabilità ...

