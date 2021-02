Catania, Lo Monaco: “Azione Sigi persecutoria. Chiederò ingente somma per danni all’immagine e patrimoniali” (Di domenica 7 febbraio 2021) Non si è fatta attendere la replica dell'ex amministratore del Calcio Catania Pietro Lo Monaco dopo aver appreso dal quotidiano la Repubblica che la Sigi Spa, società proprietaria del sodalizio di via Magenta, lo ha citato a comparire davanti il Tribunale civile etneo, per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti della società rossazzurra, relative al periodo 2016 – 2019, Azione di merito preceduta dalla proposizione di un ricorso cautelare, per il sequestro conservativo di beni fino per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, nei confronti di Lo Monaco.caption id="attachment 517885" align="alignnone" width="946" Pietro Lo Monaco/captionAi microfoni di Itasportpress.it Lo Monaco spiega: "Trovo alquanto sorprendente apprendere dalla stampa di questa ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 febbraio 2021) Non si è fatta attendere la replica dell'ex amministratore del CalcioPietro Lodopo aver appreso dal quotidiano la Repubblica che laSpa, società proprietaria del sodalizio di via Magenta, lo ha citato a comparire davanti il Tribunale civile etneo, per ipotesi di mala gestio e responsabilità nei confronti della società rossazzurra, relative al periodo 2016 – 2019,di merito preceduta dalla proposizione di un ricorso cautelare, per il sequestro conservativo di beni fino per poco meno di 4 milioni e mezzo di euro, nei confronti di Lo.caption id="attachment 517885" align="alignnone" width="946" Pietro Lo/captionAi microfoni di Itasportpress.it Lospiega: "Trovo alquanto sorprendente apprendere dalla stampa di questa ...

