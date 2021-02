Castori | «La palla non era entrata»

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 7 febbraio 2021) di Marco De Martino Ha un diavolo per capello Fabrizio, letteralmente infuriato nei confronti del Chievo, dell’assistente Schirru e del… telecronista di Dazn a causa dell’episodio del gol fantasma convalidato a Margiotta e che ha regalato il pari agli scaligeri: “La Salernitana ha dimostrato di essere alla pari delle squadre più forti del campionato ma piange di meno, tanti pianti in mezzo al campo io non li avevo mai sentiti. Ho visto le immagini sul telefonino e non mi è sembrato fosse gol, tutta quella sicurezza da parte del guardalinee di decretare il gol non la capisco, e nemmeno quella del telecronista della partita –aggiunge unavvelenato- taglierò l’abbonamento Dazn perché anche lui ha detto che era gol quando era chiaro che non erala. Sono deluso del comportamento dei nostri ...