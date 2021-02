Casalino spinge Conte nel M5s/ Portavoce vuole ruolo di prestigio ma l'ex premier... (Di domenica 7 febbraio 2021) ... alla possibilità che Conte corra per il ruolo di sindaco di Roma , appoggiato dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, "Non è un mistero, infatti, che Conte " si legge sul quotidiano ... Leggi su ilsussidiario (Di domenica 7 febbraio 2021) ... alla possibilità checorra per ildi sindaco di Roma , appoggiato dal Partito Democratico e dal Movimento 5 Stelle, "Non è un mistero, infatti, che" si legge sul quotidiano ...

patriziadegioia : RT @mariamacina: Rocco Casalino spinge Giuseppe Conte a entrare nel governo Draghi per riprendersi il posto da capo della comunicazione M5S… - LucaBurnout : RT @ilgiornale: Rocco Casalino spinge Giuseppe Conte a entrare nel governo Draghi per riprendersi il posto da capo della comunicazione M5S,… - MariaLu91149151 : RT @ilgiornale: Rocco Casalino spinge Giuseppe Conte a entrare nel governo Draghi per riprendersi il posto da capo della comunicazione M5S,… - dario_7609 : RT @ilgiornale: Rocco Casalino spinge Giuseppe Conte a entrare nel governo Draghi per riprendersi il posto da capo della comunicazione M5S,… - mimmoanzivino : RT @mariamacina: Rocco Casalino spinge Giuseppe Conte a entrare nel governo Draghi per riprendersi il posto da capo della comunicazione M5S… -