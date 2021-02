Carrie Symonds | fidanzata di Boris Johnson | va a lavorare presso una charity animalista

(Di domenica 7 febbraio 2021), mamma felice guarda le foto A nove mesi dalla nascita del piccolo Wilfred,torna al lavoro. La compagna 32enne del premier britannicoè un’convinta e ha accettato entusiasta l’incaricola Aspinall Foundation, un’organizzazione benefica inglese che si occupa di specie in via di estinzione, reinserendole negli habitat naturali e protetti in paesi come Congo e Madagascar. Leggi anche ...

Ultime Notizie dalla rete : Carrie Symonds

Io Donna

Leggi anche › 'Becoming': su Netflix il doc sulla vita dell'ex first lady Michelle Obama ›, chi è la nuova 'first lady' di Downing Street e perché gli inglesi la amano ..."Stasera abbiamo onorato Sir Tom e tutti gli operatori sanitari che ha riconosciuto con la sua raccolta fondi", ha scritto su Twitter, condividendo un video in cui lui e la compagna...Moore, veterano della seconda guerra mondiale, è morto di Covid a 100 anni. In primavera aveva raccolto 33 milioni di sterline con una raccolta fondi per aiutare il sistema sanitario ...All’arcipelago di Tristan da Cunha il primo ministro Boris Johnson ha creato la più vasta riserva marina dell’Atlantico. Una buona notizia per la biodiversità, e per la Gran Bretagna una mossa decisiv ...