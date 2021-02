Cantante neomelodica accoltellata dal marito: il motivo del gesto fatale (Di domenica 7 febbraio 2021) Una nota Cantante neomelodica nel Palermitano è stata accoltellata a morte da suo marito. Il 37enne ha già confessato l’omicidio. Si chiamava Piera Napoli la Cantante neomelodica 32 anni trovata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di domenica 7 febbraio 2021) Una notanel Palermitano è stataa morte da suo. Il 37enne ha già confessato l’omicidio. Si chiamava Piera Napoli la32 anni trovata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

