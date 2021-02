Canottaggio, Abbagnale confermato presidente “Al lavoro per vincere” (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Giuseppe Abbagnale è stato confermato alla guida della Federazione Italiana Canottaggio per i prossimi quattro anni. Il presidente uscente, al terzo mandato alla Fic, ha ricevuto il 95,85% dei voti (208 preferenze, 9 schede bianche) dall’Assemblea nazionale ordinaria elettiva riunita a Roma. “Ho sempre dichiarato di voler essere il presidente di tutti e oggi mi avete dimostrato che posso esserlo”, ha detto Abbagnale dopo l’elezione. Per la Fic si apre un quadriennio di sfide, con “due edizioni dei Giochi Olimpici per la prima volta nella storia”, ha evidenziato all’ITALPRESS Abbagnale, pronto a portare avanti il lavoro iniziato nel 2013. “Mi impegnerò a consolidare il nostro Canottaggio a livello di prestigio e il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Giuseppeè statoalla guida della Federazione Italianaper i prossimi quattro anni. Iluscente, al terzo mandato alla Fic, ha ricevuto il 95,85% dei voti (208 preferenze, 9 schede bianche) dall’Assemblea nazionale ordinaria elettiva riunita a Roma. “Ho sempre dichiarato di voler essere ildi tutti e oggi mi avete dimostrato che posso esserlo”, ha dettodopo l’elezione. Per la Fic si apre un quadriennio di sfide, con “due edizioni dei Giochi Olimpici per la prima volta nella storia”, ha evidenziato all’ITALPRESS, pronto a portare avanti iliniziato nel 2013. “Mi impegnerò a consolidare il nostroa livello di prestigio e il ...

Festa grande sul lago: Quaglino e Bertolasi eletti consiglieri federali - Sport, Como

Giuseppe Abbagnale rieletto per la terza volta presidente della Federazione di canottaggio. Ma è il lago di Como che esce alla grande in questa tornata elettorale. Avremo infatti seduti in consiglio Fabrizio ...

