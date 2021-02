Candreva | «Altro punto importante in trasferta | bravi a crederci fino all’ultimo»

DrinhoAle : RT @AndreaInterNews: L'altro giorno c'era gente qui sopra che rimpiangeva Tonino Candreva. Hakimi al 20% fa un altro sport, speriamo di ve… - osama53513831 : RT @AndreaInterNews: L'altro giorno c'era gente qui sopra che rimpiangeva Tonino Candreva. Hakimi al 20% fa un altro sport, speriamo di ve… - cd231168 : RT @it_samp: #Samp: altro fiocco rosa, dopo Romeo #Candreva e Beatrice #Torregrossa, benvenuta ad Alessia #Ekdal! ???? - AriSolosamp : RT @it_samp: #Samp: altro fiocco rosa, dopo Romeo #Candreva e Beatrice #Torregrossa, benvenuta ad Alessia #Ekdal! ???? - nox_2793 : @Ale_Rimi Quello è un altro discorso, io parlavo di valori in campo. Giocavamo con Candreva Perisic Politano Asamoa… -

Ultime Notizie dalla rete : Candreva Altro

Comunque per i giallorossi unpassetto verso la salvezza. Assetti ? Pippo Inzaghi deve ... Poi Torregrossa fallisce un tap in non complicato su un bel calcio piazzato tagliato di. Brividi ...... Audero 5,5; Bereszynski 5,5, Tonelli 5,5 (64' Yoshida 6), Colley 5,5, Augello 6;6 (64' ... televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tantoIn casa Sampdoria sono scattati tre rinnovi dopo il pari di Benevento: ufficiale la permanenza di Candreva, Torregrossa e La Gumina.Antonio Candreva, centrocampista della Sampdoria, ha commentato sui social il pareggio di Benevento. Il commento dell’ex Inter. «Altro punto importante in trasferta, bravi a crederci fino all’ultimo.