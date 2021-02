Canada | Barilla acquisisce Catelli Dry Pasta | in programma investimenti per 1 milione di euro

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il Gruppoannunciato di aver finalizzato il closing per l’acquisizione diDry, leader nel mercato canadese dalla storia centenaria. L’accordo include i brand, Lancia e Splendor e lo stabilimento di Montreal, nel Quebec. L’accordo fa seguito a quello, siglato poche settimane fa, per l’acquisizione della maggioranza diEvangelists, premium brand inglese specializzato nella produzione e distribuzione digitali difresca e sughi di alta qualità. Sempre nel percorso di crescita e sviluppo dell’azienda,investirà un miliardo diin Italia nel quinquennio 2020 – 2024. Questa cifra rappresenta la maggioranza deglidel Gruppo e sarà dedicata a filoni strategici quali il ...

... storico brand alimentare che comprende anche un grande pastificio a Montreal, in. «Instiamo guidando la trasformazione del comparto della pasta. Come leader mondiali del settore, la ...il 29 gennaio ha effettuato il closing dell'operazione di acquisizione Catelli dry Pasta indal colosso spagnolo Ebro Foods. L'accordo include i brand Catelli, Lancia e Splendor e lo ...Il Gruppo Barilla annunciato di aver finalizzato il closing per l’acquisizione di Catelli Dry Pasta, leader nel mercato canadese dalla storia centenaria. L’accordo include i brand Catelli, Lancia e Sp ...I family business vengono spesso indicati come società vecchie, statiche, deboli di fronte all’evoluzione. Ma gli esempi Vitale Barberis Canonico, Barilla o Balocco dimostrano che anche brand centenar ...