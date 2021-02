PianetaMilan : #Calciomercato #Napoli - Ultimatum a #Gattuso, pronto un ritorno - cantorobe : @sscnapoli - MondoNapoli : Sky - Di Marzio: 'Deulofeu era vicino a Fiorentina e Napoli! Vi spiego perché ha scelto Udine' -… - angeloranieri99 : RT @BombeDiVlad: ?? #Gattuso può rimanere sulla panchina del #Napoli fino al termine della stagione. Contatto recente con il presidente #De… - tuttonapoli : Sky - Deulofeu, in estate vicino al Napoli: colpo saltato per una condizione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli

.it vi offre il match del 'Tardini' in tempo reale. FORMAZIONI UFFICIALI Bologna (4 - ... CLASSIFICA: Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Roma 40;*, Lazio* e Atalanta 37; ...- Deulofeu al! Retroscena di mercato riguardo ilraccontato dal giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, nel suo libero, dove svela anche tanti ...Shock a Napoli, 15enne cade e batte la testa durante l’allenamento. Il ragazzino questa mattina si stava allenando con i compagni di squadra ...L’ex centrocampista del Napoli Claudio Ferrarese, è intervenuto su Radio Sportiva, ecco le sue parole: “Mi dispiace per Gattuso, ieri ha perso ma non ha meritato di farlo. Sono partite che si decidono ...