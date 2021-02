Calciomercato, Napoli, De Laurentiis furioso, Gattuso si gioca la panchina contro Atalanta e Juve (Di domenica 7 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport parla di un De Laurentiis furioso dopo il passo falso contro il Genoa e pronto ad esonerare l'allenatore nel caso in cui non escano risultati confortanti mercoledì nella ... Leggi su eurosport (Di domenica 7 febbraio 2021) La Gazzetta dello Sport parla di un Dedopo il passo falsoil Genoa e pronto ad esonerare l'allenatore nel caso in cui non escano risultati confortanti mercoledì nella ...

Diego31883 : RT @cmdotcom: Attacco sprecone e difesa a pezzi: #Atalanta e #Juve possono condannare #Gattuso. #DeLaurentiis ha due idee #Napoli https://t… - infoitsport : Calciomercato Napoli, la panchina scotta | De Laurentiis ha deciso - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Giorni delicati in casa Napoli: Gattuso rischia ???? #SerieA | #Napoli | #Gattuso - notiziasportiva : #Calciomercato Napoli, Gattuso out! Pronto un clamoroso ritorno - Eurosport_IT : Giorni delicati in casa Napoli: Gattuso rischia ???? #SerieA | #Napoli | #Gattuso -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Napoli Primo week - end di zona gialla e torna la paura degli assembramenti: i sindaci si fanno sentire

Scene simili arrivano da Napoli, Milano e Torino , a dimostrazione che la maggior parte dell'Italia, da nord a sud, ha scelto di passare dopo tanto tempo una giornata fuori di casa.

Gasperini ha vinto una partita su 5, Gomez già segna a Siviglia: dov'è l'errore?

GASPERINI - Stanchezza, errori sotto porta per chiudere la partita e pensieri rivolti al ritorno di coppa con il Napoli, Gasperini prova a spiegare il passo falso e il periodo altalenante. Ma proprio ...

Calciomercato Napoli, addio Gattuso | Ultimatum e ritorno CalcioMercato.it “Ma vallo a rivedere”, perché è uno scandalo!

“Vallo a rivedere” urlato come un gol, ancora una volta al Napoli viene negato un rigore senza la consultazione del Var. “Ma vallo a rivedere!” Un coro unanime, come non accade più ormai nemmeno quand ...

Calciomercato Napoli, la panchina scotta | De Laurentiis ha deciso

Il Napoli è pronto a cambiare guida tecnica, ma chi prenderà il posto di Gattuso? Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia allenatore. Il rapporto tra la presidenza e mister Gattuso è ormai agli sgo ...

Scene simili arrivano da, Milano e Torino , a dimostrazione che la maggior parte dell'Italia, da nord a sud, ha scelto di passare dopo tanto tempo una giornata fuori di casa.GASPERINI - Stanchezza, errori sotto porta per chiudere la partita e pensieri rivolti al ritorno di coppa con il, Gasperini prova a spiegare il passo falso e il periodo altalenante. Ma proprio ...“Vallo a rivedere” urlato come un gol, ancora una volta al Napoli viene negato un rigore senza la consultazione del Var. “Ma vallo a rivedere!” Un coro unanime, come non accade più ormai nemmeno quand ...Il Napoli è pronto a cambiare guida tecnica, ma chi prenderà il posto di Gattuso? Calciomercato Napoli, De Laurentiis cambia allenatore. Il rapporto tra la presidenza e mister Gattuso è ormai agli sgo ...