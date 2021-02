Calciomercato Juventus, un obiettivo bianconero potrebbe liberarsi già a giugno (Di domenica 7 febbraio 2021) La Juventus continua la caccia al numero nove in attesa di capire come si evolverà la questione Dybala. L’argentino nelle prossime partite dovrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo e in questi mesi si giocherà il suo futuro. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, testa a testa con l'Inter per il centrocampista tedesco Nei prossimi mesi dovrebbe esserci un incontro tra la società bianconera e l’entourage di Paulo Dybala, ma nel frattempo Paratici continua a monitorare altri profili. Pirlo nel post partita di ieri ha ribadito che l’argentino rientrerà presto e che la rosa è composta da giocatori duttili capaci di sopperire alle assenze. Calciomercato Juventus, Paratici ci prova per l’attaccante? Edin Dzeko, attaccante della RomaLa gara di ieri ha evidenziato come la Roma sia una buona squadra ma ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) Lacontinua la caccia al numero nove in attesa di capire come si evolverà la questione Dybala. L’argentino nelle prossime partite dovrebbe tornare a disposizione di Andrea Pirlo e in questi mesi si giocherà il suo futuro. LEGGI ANCHE:, testa a testa con l'Inter per il centrocampista tedesco Nei prossimi mesi dovrebbe esserci un incontro tra la società bianconera e l’entourage di Paulo Dybala, ma nel frattempo Paratici continua a monitorare altri profili. Pirlo nel post partita di ieri ha ribadito che l’argentino rientrerà presto e che la rosa è composta da giocatori duttili capaci di sopperire alle assenze., Paratici ci prova per l’attaccante? Edin Dzeko, attaccante della RomaLa gara di ieri ha evidenziato come la Roma sia una buona squadra ma ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Khedira lascia la #Juventus: i dettagli del contratto con l'#HerthaBSC - MarcoGiordano6 : La situazione in casa @sscnapoli è complessa. In discussione, soprattutto, la figura del ds Giuntoli. Questi i moti… - sportli26181512 : #UltimeNewssulCalciomercatoNapoli Sportmediaset – Prossimi due match ultimatum per Gattuso, in preallerta Benitez:… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Serie A, Milan - Crotone 4 - 0 e Udinese - Verona 2 - 0 - Poker rossonero, brilla Deulofeu

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE! ... Silvestri, 91 Deulofeu CLASSIFICA SERIE A Milan 49 punti; Inter 47; Juventus* 42; Roma 40; Napoli*, ...

Il dt dei Dallas: 'Ecco perché Reynolds non è andato alla Juve'

Commenta per primo Il dt dei Dallas Zanotta ha parlato così del trasferimento di Reynolds ai Dallas, e il mancato arrivo alla Juventus: 'Siamo contenti sia andato in una società così importante e non pensavamo di chiudere l'affare così in fretta. E' stata una montagna russa. Sul giocatore c'erano tanti club, ma i giallorossi ...

Calciomercato Juventus: addio Ramsey? Ipotesi di scambio a sorpresa Juvenews.eu Renga: "Pirlo meno poeta"

Il giornalista Roberto Renga analizza così su Twitter l'esito di Juventus-Roma: "La Roma sale, sale, ma non arriva mai a superare l'ultimo gradino. Contro le grandi paga pedaggio. Pirlo sempre ...

Juve, Bielsa pensa a Douglas Costa

Commenta per primo Il Liverpool punta Raphinha? Bielsa ha già individuato il possibile sostituto: come riferisce Fichajes.net, fari puntati su Douglas Costa, di proprietà della Juventus e in prestito ...

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE! ... Silvestri, 91 Deulofeu CLASSIFICA SERIE A Milan 49 punti; Inter 47;* 42; Roma 40; Napoli*, ...Commenta per primo Il dt dei Dallas Zanotta ha parlato così del trasferimento di Reynolds ai Dallas, e il mancato arrivo alla: 'Siamo contenti sia andato in una società così importante e non pensavamo di chiudere l'affare così in fretta. E' stata una montagna russa. Sul giocatore c'erano tanti club, ma i giallorossi ...Il giornalista Roberto Renga analizza così su Twitter l'esito di Juventus-Roma: "La Roma sale, sale, ma non arriva mai a superare l'ultimo gradino. Contro le grandi paga pedaggio. Pirlo sempre ...Commenta per primo Il Liverpool punta Raphinha? Bielsa ha già individuato il possibile sostituto: come riferisce Fichajes.net, fari puntati su Douglas Costa, di proprietà della Juventus e in prestito ...