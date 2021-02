Calciomercato Juventus, si complica un obiettivo bianconero: affare quasi saltato (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ trascorsa ormai una settimana dalla chiusura della sessione invernale di Calciomercato e la Juventus non sarebbe stata in grado di concludere perlomeno l’operazione quarta punta. Durante tutto il mese di gennaio, sarebbero stati accostati ai bianconeri parecchi nomi di giocatori che avrebbero fatto al caso di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, Ceccarini: "Juve investirà su due ruoli in estate" Tra questi vi era anche quello di Mariano Isco del Real Madrid. In questa stagione, lo spagnolo non starebbe trovando spazio, con Zinedine Zidane che gli avrebbe concesso poco meno di 500? in campo. Detto questo, si ipotizzava una sua cessione, con la Juventus pronta ad approfittare della situazione. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, proposta shock del ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ trascorsa ormai una settimana dalla chiusura della sessione invernale die lanon sarebbe stata in grado di concludere perlomeno l’operazione quarta punta. Durante tutto il mese di gennaio, sarebbero stati accostati ai bianconeri parecchi nomi di giocatori che avrebbero fatto al caso di Andrea Pirlo. LEGGI ANCHE:, Ceccarini: "Juve investirà su due ruoli in estate" Tra questi vi era anche quello di Mariano Isco del Real Madrid. In questa stagione, lo spagnolo non starebbe trovando spazio, con Zinedine Zidane che gli avrebbe concesso poco meno di 500? in campo. Detto questo, si ipotizzava una sua cessione, con lapronta ad approfittare della situazione. LEGGI ANCHE:, proposta shock del ...

