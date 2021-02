Calcio sotto choc | il famoso attaccante 30enne si è sparato alla testa

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. Dalle prime ricostruzioni sembra che il giocatore, 30 anni, si sia tolto la vita nella sua abitazione. A dare l’rme è stato un amico che, preoccupato per le mancate risposte al cellulare, è andato a cercarlo a casa. La notizia è stata confermata poche ore fa. Secondo la stampa locale si sarebbe tolto la vita con un’arma da fuoco, si conosce anche che il calciatore soffriva di depressione da lungo tempo. Depressione aumentata dal recente divorzio dcompagna, l’impossibilità di vedere molto la figlia a causa del Covid e dal mancato decollo definitivo della sua carriera. (Continua..) Ora si attende l’autopsia sul corpo del calciatore per avere maggiori spiegazioni legatesua morte. Addolorato tutto il mondo del, la squadra lo ha subito ricordato così sui social. ...

Serie A femminile, i risultati della 13^ giornata: il Milan non molla, 4-1 al San Marino: Rossonere che vanno sotto… - Brest-Bordeaux 2-1: Nella ventiquattresima giornata della Ligue 1, il Brest va sotto ma poi ribalta la gara e batte… - Chiariello accusa Giuntoli: "I suoi acquisti flop in difesa si sono fatti mettere sotto da nonno Pandev" - L'Inter è finita sotto osservazione della Covisoc, la commissione di vigilanza sulle società di calcio professionist…

...assoluto in Serie A2 Primo storico successo della Siac Messina nel campionato di serie A2 di... Siviero pareggia i conti, a 40" dall'intervallo, con una spettacolare "zampata"l'incrocio. ......visto la difesa gialloblù semprepressione, in quanto il Bari ha pressato molto, costringendo la formazione di Mr. Taurino sulla difensiva, per la Viterbese a fine partita è arrivato il...È tornato Harry Kane, è tornato il Tottenham: il rientro del centravanti rianima gli Spurs dopo tre k.o. di fila in campionato e il 2-0 sul West Bromwich Albion fa ripartire la squadra di José Mourinh ...Nelle retrovie situazione immutata. Hellas Verona a quota 10, San Marino Academy (8) con il doppio dei punti del Napoli femminile, Pink Bari fanalino di coda a 3. Vittorie in trasferta della Roma ...