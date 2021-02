Bundesliga | vincono le prime tre in classifica Rinviata Bielefeld-Werder Brema

(Di domenica 7 febbraio 2021), calendario, risultati e. Il racconto della stagione del campionato tedesco. BERLINO (GERMANIA) –: calendario, risultati e. Il racconto del campionato tedesca che vede il consueto duello tra Borussia Dortmund e Bayern Monaco per il trionfo finale. Fonte foto: https://www.facebook.com/pg/Official/, i risultati della ventesima giornata La ventesima giornata è aperta dalla vittoria del Bayern Monaco in casa dell’Hertha Berlino. Nelle partite del sabato pomeriggio sconfitta a sorpresa del Borussia Dortmund in casa del Friburgo. Colpi esterni di Wolfsburg e Lipsia, bene Lerverkusen e Mainz. Nell’ultima sfida di giornata il Colonia vince in casa del Borussia Monchegladbach. Nella prima e unica sfida di giornata ...

Nella gara valida per la ventesima giornata della Bundesliga, ottima prestazione dell'Eintracht Francoforte. Vittoria a domicilio per Hasebe e compagni che sconfiggono il TSG Hoffenheim per 3-1 con Ko ...