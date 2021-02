Bullismo | House Of Talent | «Rispondiamo all’odio con l’amore»

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 febbraio 2021) «Non permettere mai a nessuno di obbligarti a vivere una situazione nociva, devi volerti bene e reagire sempre per il diritto alla vita e alla libertà». Sono le parole di Matteo Andreini, della crew di influencer di House of Talent, che in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo, che si celebra il 7 febbraio, ha deciso di metterci la faccia, insieme agli altri suoi compagni di viaggio, per dire con forza no al bullismo.