‘Bridgerton 2’, chi sarà il nuovo amore di Anthony Bridgerton? L’attore Jonathan Bailey rivela che… (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ ormai certa la seconda stagione di Bridgerton, la serie tv targata Netflix che ha riscosso moltissimo successo e che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi fan, che con costanza e passione hanno seguito le vicende della famiglia Bridegrton in particolare dell’evoluzione della storia d’amore tra Daphne Bridgerton e il Duca di Hastings. Quello che sappiamo con certezza è che la seconda stagione sarà incentrata sul personaggio del visconte Anthony, interpretato da Jonathan Bailey. Ed è stato proprio quest’ultimo – chiacchierando con Entertainment Weekly a dire la sua sul successo che ha riscosso la serie e a dare qualche anticipazione circa quello che vedremo nella seconda stagione: Spero di avere a disposizione una forchetta e non un coltello – riferendosi a una ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 febbraio 2021) E’ ormai certa la seconda stagione di, la serie tv targata Netflix che ha riscosso moltissimo successo e che ha tenuto incollati allo schermo tantissimi fan, che con costanza e passione hanno seguito le vicende della famiglia Bridegrton in particolare dell’evoluzione della storia d’tra Daphnee il Duca di Hastings. Quello che sappiamo con certezza è che la seconda stagioneincentrata sul personaggio del visconte, interpretato da. Ed è stato proprio quest’ultimo – chiacchierando con Entertainment Weekly a dire la sua sul successo che ha riscosso la serie e a dare qualche anticipazione circa quello che vedremo nella seconda stagione: Spero di avere a disposizione una forchetta e non un coltello – riferendosi a una ...

