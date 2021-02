Boscaglia: “Risultato figlio degli episodi, si può fare meglio. Non abbiamo trovato l’ultimo passaggio, se vuoi vincere serve una cosa” (Di domenica 7 febbraio 2021) Altra deludente prestazione del Palermo.La compagine allenata da Roberto Boscaglia subisce l'ennesima debacle, non riuscendo a rimontare la rete del vantaggio irpino segnata da Silvestri. Merito anche dell'Avellino, bravo nel respingere le offensive rosanero e a sfruttare gli spazi lasciati dalla retroguardia guidata da Pelagotti. Tanti i temi caldi di questa domenica di Serie C, che non porta alla franchigia di Viale del Fante i punti necessari per risalire la china della classifica. Anche in questo senso le parole dell'allenatore dei siciliani, intervenuto nella canonica conferenza stampa post gara per analizzare con franchezza e obiettività ciò che non ha funzionato nel match del 'Partenio-Adriano Lombardi'. Ecco le dichiarazioni di Roberto Boscaglia: "Devi andare in campo e cercare di vincere la prossima, sappiamo di non aver fatto ... Leggi su mediagol (Di domenica 7 febbraio 2021) Altra deludente prestazione del Palermo.La compagine allenata da Robertosubisce l'ennesima debacle, non riuscendo a rimontare la rete del vantaggio irpino segnata da Silvestri. Merito anche dell'Avellino, bravo nel respingere le offensive rosanero e a sfruttare gli spazi lasciati dalla retroguardia guidata da Pelagotti. Tanti i temi caldi di questa domenica di Serie C, che non porta alla franchigia di Viale del Fante i punti necessari per risalire la china della classifica. Anche in questo senso le parole dell'allenatore dei siciliani, intervenuto nella canonica conferenza stampa post gara per analizzare con franchezza e obiettività ciò che non ha funzionato nel match del 'Partenio-Adriano Lombardi'. Ecco le dichiarazioni di Roberto: "Devi andare in campo e cercare dila prossima, sappiamo di non aver fatto ...

