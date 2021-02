Boom da quasi 200 milioni di euro per bar e ristoranti (Di domenica 7 febbraio 2021) Coldiretti segnala un Boom di 200 miloni di euro per il settore della ristorazione. Agriturismi, bar, risotranti, pub, pizzerie. Questo settore impegna in Italia ben 3,1 milioni di persone, e in questa settimana di zona gialla ha visto un’esplosione, dopo le tante settimane di blocco. Certo, una esplosione solo parziale, atteso che regioni come Sicilia, Puglia, Sardegna e Umbria, che rappresentano zone centrali per il turismo e conseguentemente per la ristorazione, sono ancora in arancione. Ma senza dubbio tale Boom è un ernome passo avanti. Come riportato da Coldiretti: “Un Boom di prenotazioni, con molti degli oltre 293mila locali aperti nelle zone gialle che hanno registrato il tutto esaurito anche per le limitazioni dei posti disponibili per le stringenti misure di sicurezza e di necessario ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 febbraio 2021) Coldiretti segnala undi 200 miloni diper il settore della ristorazione. Agriturismi, bar, risotranti, pub, pizzerie. Questo settore impegna in Italia ben 3,1di persone, e in questa settimana di zona gialla ha visto un’esplosione, dopo le tante settimane di blocco. Certo, una esplosione solo parziale, atteso che regioni come Sicilia, Puglia, Sardegna e Umbria, che rappresentano zone centrali per il turismo e conseguentemente per la ristorazione, sono ancora in arancione. Ma senza dubbio taleè un ernome passo avanti. Come riportato da Coldiretti: “Undi prenotazioni, con molti degli oltre 293mila locali aperti nelle zone gialle che hanno registrato il tutto esaurito anche per le limitazioni dei posti disponibili per le stringenti misure di sicurezza e di necessario ...

