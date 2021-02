cronaca_news : Bolzano, sospese le ricerche del corpo di Peter Neumair: con la pioggia pericoloso tenere le dighe dell'Adige alzat… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Bolzano, sospese le ricerche del corpo di Peter Neumair: con la pioggia pericoloso tenere le dighe dell'Adige alzate https:… - repubblica : Bolzano, sospese le ricerche del corpo di Peter Neumair: con la pioggia pericoloso tenere le dighe dell'Adige alzate - StellaSirio60 : RT @chilhavistorai3: Sospese per il maltempo le ricerche nell’Adige del corpo di Peter Neumair. Quello della moglie Laura, trovato ieri, si… - Tg1Rai : Il mistero della coppia scomparsa a #Bolzano. Sono state #sospese per il maltempo le ricerche nell'Adige di Peter N… -

Ultime Notizie dalla rete : Bolzano sospese

la Repubblica

... Puglia, Sicilia, Umbria La Provincia autonoma di, pur in arancione, entra in lockdown per ... - Sonotutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal ......autonoma diin lockdown In Alto Adige il presidente della Provincia autonoma di, ...di secondo grado tornano alla didattica a distanza e a Pescara le lezioni in presenza sonoin ...Sospese le operazioni dei vigili del fuoco e delle altre forze impegnate da sabato scorso nella ricerca dei corpi della coppia scomparsa a Bolzano il 4 gennaio. Ieri è stata trovata la salma di Laura ...Ieri è stato trovato il cadavere della madre di Benno. Il figlio è in carcere con l'accusa di avere ucciso i genitori ...