Bollettino Covid in Italia e Lombardia | i dati del 7 febbraio

SkyTG24 : Covid, le notizie. Umbria istituisce zona rossa nel perugino. Domani cambiano colori. LIVE - NicolaPorro : Vi spiego perché, dati #Iss alla mano, il giornale unico del virus ha torto. E perché almeno gli under 40 andrebber… - Adnkronos : #CovidPuglia, 765 contagi e 8 morti: bollettino - occhio_notizie : Sono a 43 i positivi ricoverati nei reparti #Covid 19 al #SanPio di #Benevento. A riportarlo è il #bollettino di og… - CasilinaNews : Covid Lazio. Bollettino Coronavirus di oggi, 7 febbraio: diminuiscono tamponi, casi positivi e decessi nel week end… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Covid

il Resto del Carlino

Italia 6 febbraio / PdfLombardia 7 febbraio In attesa di aggiornamenti, i nuovi casi di positività al coronavirus in Lombardia erano stati ieri 1.923 di cui 82 '...Il totale dei casi positiviin Puglia è di 129.090, così suddivisi: 49.109 nella Provincia di ... Ilepidemiologico Regione Puglia 7.2.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/hs54yCoronavirus nel Lazio, il bollettino di oggi, 7 febbraio 2021: sono 920 i nuovi casi positivi (410 a Roma città) su oltre 22mila test tra tamponi molecolari e antigenici rapidi. In calo ricoveri e ...Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Sono 1.382 i contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 7 febbraio. Registrati altri 25 morti nella regione. I nuovi casi sono stati individuati ...