Bollettino Coronavirus del 7 Febbraio 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) In data 7 Febbraio l’incremento nazionale dei casi è +0,44% (ieri +0,51%) con 2.636.738 contagiati totali, 2.118.441 dimissioni/guarigioni (+11.380) e 91.273 deceduti (+270); 427.024 infezioni in corso (-10). Ricoverati con sintomi -142 (19.266); terapie intensive -3 (2.107) con 105 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 206.789 tamponi totali (ieri 282.407) di cui 123.115 molecolari (ieri 149.342) e 83.674 test rapidi (ieri 133.065) con 75.611 casi testati (valore di ieri non calcolabile per un errore nella comunicazione del dato della Campania); 11.641 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,62% (ieri 4,75% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,39% (valore di ieri non calcolabile per un errore nella comunicazione del dato della Campania, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.741; Lombardia 1.515; Emilia Romagna 1.382; Lazio ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 7 febbraio 2021) In data 7l’incremento nazionale dei casi è +0,44% (ieri +0,51%) con 2.636.738 contagiati totali, 2.118.441 dimissioni/guarigioni (+11.380) e 91.273 deceduti (+270); 427.024 infezioni in corso (-10). Ricoverati con sintomi -142 (19.266); terapie intensive -3 (2.107) con 105 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 206.789 tamponi totali (ieri 282.407) di cui 123.115 molecolari (ieri 149.342) e 83.674 test rapidi (ieri 133.065) con 75.611 casi testati (valore di ieri non calcolabile per un errore nella comunicazione del dato della Campania); 11.641 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 5,62% (ieri 4,75% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 15,39% (valore di ieri non calcolabile per un errore nella comunicazione del dato della Campania, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Campania 1.741; Lombardia 1.515; Emilia Romagna 1.382; Lazio ...

