Bjorn Borg | «Mai pensato di fare il coach | dopo 5’ in tribuna avrei voglia di tornare a casa»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 7 febbraio 2021) Il settimanale de La Stampa, Specchio, ospita una lunga intervista a. Quest’anno compirà 65 anni.Federer il tennis rischierà la noia? Gli chiedono. Risponde: «A me piace guardare il tennis. Lo seguo al 100 per cento e continuerò a farlo. Il 2020 è stato ovviamente difficile, ma ogni anno vado a vedere qualche torneo, perché mi diverte. Il livello oggi è incredibile, sono in tanti a giocare molto bene. Dobbiamo superare questo momentaccio, poi riavremo un grande spettacolo. Il futuro non mi preoccupa». Parla del suo rapporto con Federer e Nadal, dice che con loro si capisce «alla perfezione» e che è «impressionato da quanto sono motivati e concentrati in campo. E sono grandi persone anche al di fuori del tennis». Su Adriano Panatta: «Ogni volta che mi trovavo di fronte Adriano lui giocava splendidamente. E quel che è ...