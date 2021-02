Bimbo di 9 anni porta i proiettili a scuola: denunciato il padre (Di domenica 7 febbraio 2021) Un bambino di nove anni ha trovato e portato a scuola, in provincia di Monza, due proiettili della pistola del padre, il quale è stato successivamente denunciato dai carabinieri per omessa custodia e ... Leggi su leggo (Di domenica 7 febbraio 2021) Un bambino di noveha trovato eto a, in provincia di Monza, duedella pistola del, il quale è stato successivamentedai carabinieri per omessa custodia e ...

FBiasin : Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la p… - fattoquotidiano : Schiaffi a bimbo di tre anni, maestra d’asilo arrestata dai carabinieri in flagranza - blinkaerosmith : RT @FBiasin: Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la passa bene:… - DELILAH42815874 : RT @FBiasin: Ciao ragazzi, di solito scrivo stupidate, ecco una cosa seria. Matteo ha 11 anni, è di vibo Valentia e non se la passa bene:… - a42nno : RT @MediasetTgcom24: Monza, bimbo di 9 anni porta proiettili a scuola: denunciato il papà #monza -