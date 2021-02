Betty e Federico | i volontari milanesi morti mentre trasportavano cani e gatti da adottare

(Di domenica 7 febbraio 2021) Le due vittime - Foto da Fb e da comune di Arconate Amavano gli animali. Per queie queierano pronti a sobbarcarsi chilometri e chilometri di strada, soltanto per regalare loro un futuro ...

... con onlus e associazioni animaliste che hanno voluto ricordare, tra le staffettiste più note di tutta la Penisola. 'Tutto il mondo animalista è straziato da questa enorme tragedia. ...Sia lei che l' autista , il 47enneTonin, sono morti sul colpo nell'incidente, mentre un ... Chi eraBarbieri Si chiamava Elisabetta Barbieri, anzi, ed era una 'staffettistà, che ...Ed era proprio quello che stavano facendo domenica all'alba, quando la loro vita si è tragicamente interrotta in un incidente stradale. Per Betty - come la chiamavano gli amici - e Federico non c'è st ...Poi, il tragico schianto, che ha spezzato per sempre le loro vite all’altezza di Pesaro, sulla A14 Il tragico schianto ha coinvolto due mezzi pesanti e il furgone nel quale i volontari trasportavano c ...