Benno Neumair: trovato il corpo della madre Laura Perselli (Di domenica 7 febbraio 2021) È stato ritrovato nell’Adige il corpo di Laura Perselli, la madre di Benno Neumair. La donna era scomparsa insieme al marito il 4 gennaio ed attualmente Benno è l’unico indiziato per il loro duplice omicidio. Benno Neumair, 30 anni, supplente di matematica nella scuola media di Bolzano ed istruttore di fitness, è infatti accusato dell’omicidio dei suoi genitori. L’avvocato del giovane, però, definisce “fantasiosa” la versione degli inquirenti. Benno è scoppiato in lacrime alla notizia della morte della madre. Come riportato da Il corriere della sera, il giovane ha detto tra singhiozzi: “La mia mamma non c’è più”. Intanto ... Leggi su quotidianpost (Di domenica 7 febbraio 2021) È stato rinell’Adige ildi, ladi. La donna era scomparsa insieme al marito il 4 gennaio ed attualmenteè l’unico indiziato per il loro duplice omicidio., 30 anni, supplente di matematica nella scuola media di Bolzano ed istruttore di fitness, è infatti accusato dell’omicidio dei suoi genitori. L’avvocato del giovane, però, definisce “fantasiosa” la versione degli inquirenti.è scoppiato in lacrime alla notiziamorte. Come riportato da Il corrieresera, il giovane ha detto tra singhiozzi: “La mia mamma non c’è più”. Intanto ...

QuotidianPost : Benno Neumair: trovato il corpo della madre Laura Perselli - bizcommunityit : Omicidio Bolzano, nella cella d’isolamento le lacrime di Benno Neumair: «Mia mamma non c’è più» - news_bz : ?? I difensori di #Benno #Neumair hanno comunicato il ritrovamento del corpo della madre al giovane in carcere a… - fasbej : ?? I difensori di #Benno #Neumair hanno comunicato il ritrovamento del corpo della madre al giovane in carcere a… - Corriere : Giallo di Bolzano, le lacrime di Benno: «Mia mamma non c’è più» -

Ultime Notizie dalla rete : Benno Neumair Corpo della madre nel fiume "Benno vittima di raptus"

Il fiume Adige si è 'abbassato'. Sono bastati 30 cemntimetri di acqua in meno per restituire ciò che finora non era ancora stato ritrovato: il corpo di Laura Perselli, la mamma di Benno Neumair, il trentenne di Bolzano in carcere con l'accusa di aver ucciso lei e suo padre, Peter, il cui cadavere però non è ancora ricomparso. Marito e moglie erano scomparsi misteriosamente da ...

Ritrovato il corpo di Laura Perselli. Benno informato dall'avvocato

Benno Neumair, dai sospetti all'arresto - La videoscheda Benno Neumair, dai sospetti all'arresto - La videoscheda Il giovane è stato arrestato stamane, 29 gennaio. E' indiziato di duplice omicidio e ...

Benno Neumair, chi è: tutti i segreti dell'istruttore di fitness QUOTIDIANO.NET Benno Neumair: trovato il corpo della madre Laura Perselli

Trovato il corpo di Laura Perselli. Il legale di Benno: "Il mio assistito è innocente. Ricostruzioni fantasiose" ...

Omicidio Bolzano, Benno piange in cella: "Mia madre non c'è più"

Cronache dal carcere di Bolzano: Benno Neumair, 30 anni, è scoppiato a piangere dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del cadavere della madre ...

Il fiume Adige si è 'abbassato'. Sono bastati 30 cemntimetri di acqua in meno per restituire ciò che finora non era ancora stato ritrovato: il corpo di Laura Perselli, la mamma di, il trentenne di Bolzano in carcere con l'accusa di aver ucciso lei e suo padre, Peter, il cui cadavere però non è ancora ricomparso. Marito e moglie erano scomparsi misteriosamente da ..., dai sospetti all'arresto - La videoscheda, dai sospetti all'arresto - La videoscheda Il giovane è stato arrestato stamane, 29 gennaio. E' indiziato di duplice omicidio e ...Trovato il corpo di Laura Perselli. Il legale di Benno: "Il mio assistito è innocente. Ricostruzioni fantasiose" ...Cronache dal carcere di Bolzano: Benno Neumair, 30 anni, è scoppiato a piangere dopo aver appreso la notizia del ritrovamento del cadavere della madre ...