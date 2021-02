Benfica-Famalicao | formazioni | quote | pronostici Aquile in crisi profonda

Leggi su infobetting

(Di domenica 7 febbraio 2021) Domani ilcomincerà il suo girone di ritorno e lo farà in una situazione che non avrebbe mai immaginato all’inizio di stagione: lesono quarte, distanti 11 punti dallo Sporting capolista, 5 dal Porto diretto inseguitore e 2 anche dal Braga, che ha superato i ragazzi di Jorge Jesus, per giunta raggiunti dal InfoBetting: Scommesse Sportive e