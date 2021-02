Benevento Sampdoria 1-1 | cronaca e tabellino

Leggi su calcionews24

(Di domenica 7 febbraio 2021) Allo stadio Vigorito, il match valido per la 21ª giornata di Serie A 2020/2021 tra: sintesi,, risultato, moviola elive Allo stadio “Vigorito”,si dividono la posta in palio chiudendo con un pareggio per 1-1 nel match valido per la 21ª giornata della Serie A 2020/21. Sintesi1-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via il match tra5? Ammonito Adrien Silva – Il centrocampista dellatocca Ionita che cade a terra, per il direttore di gara nessun dubbio ed estrae il giallo 10? Tiro Ionita – Sugli sviluppi di una rimessa laterale, il centrocampista delprova a scagliare ...