Beautiful anticipazioni | Hope mente ma resta il mistero | Thomas è davvero morto?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 7 febbraio 2021) Che cosa ne è stato di? Il suo corpo è statodivorato dall’acido che si trovava nella famosa cisterna del magazzino della Forrester? Ve ne parliamo nellediche ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, 8 febbraio 2021. Come avrete visto,è convinta chesiaa causa dell’acido. Ma non ne parla con nessuno: Brooke infatti le ha consigliato di tacere. E’ vero è stato un incidente ma la polizia potrebbe pensare cheper liberarsi dilo abbia spinto nell’acido ( anche se in realtà la ragazza pensava che dentro il fusto ci fosse acqua). Ridge intanto ha espresso a Liam tutto il suo disappunto, dopo aver scoperto cheha firmato i documenti ...