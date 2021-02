Beautiful, anticipazioni americane: tornano Eva e Bridget (Di domenica 7 febbraio 2021) Le anticipazioni americane di Beautiful si preannunciano ricche di colpi di scena. Carter affronterà Zende quando scoprirà del messaggio che ha inviato a Zoe. Inoltre, due personaggi molto apprezzati dai fedeli telespettatori torneranno a Los Angeles nelle nuove puntate della soap oltreoceano che andranno in onda la prossima settimana nel piccolo schermo americano. anticipazioni americane Beautiful: Carter contro Zende Carter leggerà un messaggio che Zende aveva inviato a Zoe e andrà su tutte le furie. In esso, il giovane designer le diceva di non bruciare le tappe con il suo promesso sposo, di inventare una scusa e di incontrarlo alla Forrester Creations. E così, Carter deciderà di affrontare il suo rivale in amore, chiedendo spiegazioni circa la sua relazione con la sorella di ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 7 febbraio 2021) Ledisi preannunciano ricche di colpi di scena. Carter affronterà Zende quando scoprirà del messaggio che ha inviato a Zoe. Inoltre, due personaggi molto apprezzati dai fedeli telespettatori torneranno a Los Angeles nelle nuove puntate della soap oltreoceano che andranno in onda la prossima settimana nel piccolo schermo americano.: Carter contro Zende Carter leggerà un messaggio che Zende aveva inviato a Zoe e andrà su tutte le furie. In esso, il giovane designer le diceva di non bruciare le tappe con il suo promesso sposo, di inventare una scusa e di incontrarlo alla Forrester Creations. E così, Carter deciderà di affrontare il suo rivale in amore, chiedendo spiegazioni circa la sua relazione con la sorella di ...

