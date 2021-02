Battaglia, nuovo arcivescovo di Napoli: La fede? Va vissuta soprattutto fuori della chiesa (Di domenica 7 febbraio 2021) “È facile molte volte vivere la nostra fede dentro un chiesa, dentro un tempio. È molto più difficile vivere la fede fuori dalla porta di quel tempio, dentro le nostre case, nella nostra quotidianità ma oggi più che mai abbiamo bisogno di tornare a essere credibili perché solo la credibilità ci aiuta davvero a vivere fino in fondo la bellezza del Vangelo. Tutti insieme siamo chiamati fuori da quella porta ad annunciare la bellezza del Vangelo che cambia la vita, che ci riempie la vita”. Così il nuovo arcivescovo di Napoli, don Domenico Battaglia, nell’omelia in occasione della celebrazione nel Duomo della Giornata della Vita. Dall’arcivescovo l’invito ai ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 febbraio 2021) “È facile molte volte vivere la nostradentro un, dentro un tempio. È molto più difficile vivere ladalla porta di quel tempio, dentro le nostre case, nella nostra quotidianità ma oggi più che mai abbiamo bisogno di tornare a essere credibili perché solo la credibilità ci aiuta davvero a vivere fino in fondo la bellezza del Vangelo. Tutti insieme siamo chiamatida quella porta ad annunciare la bellezza del Vangelo che cambia la vita, che ci riempie la vita”. Così ildi, don Domenico, nell’omelia in occasionecelebrazione nel DuomoGiornataVita. Dall’l’invito ai ...

TeresaBellanova : Sono scesi di nuovo in piazza i cittadini russi, per protestere contro l'arresto di Aleksej Navalny, contro il gove… - brandobenifei : Noi daremo battaglia in Parlamento Europeo su quanto accaduto durante la nostra missione nei #Balcani e, soprattutt… - luisa_pacelli : @CocchiMonica È ovvio che molte cose debbano cambiare. Un nuovo governo fotocopia non è proprio in calendario. Sare… - CastellinoLuigi : @HSIXTYNINE @gjscco Insisti nel dire che abbiamo riaperto a Renzi,ma non è così!, e non siamo stati noi a riammett… - Profilo3Marco : RT @brandobenifei: Noi daremo battaglia in Parlamento Europeo su quanto accaduto durante la nostra missione nei #Balcani e, soprattutto, pe… -