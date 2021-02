Basket, la Virtus Bologna si impone senza problemi sul campo di Reggio Emilia (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto facile per la Virtus Bologna, che vince il quarto match consecutivo tra Serie A ed Eurocup, contro Reggio Emilia. Le V-Nere si sono imposte con un nettessimo 62-89. Il migliore in campo è stato un immarcabile Vince Hunter autore di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, il quale, oltretutto, ha catturato ben cinque carambole sotto il canestro avversario. La Virtus Bologna è partita fortissimo e ha segnato ben 28 punti nel solo primo quarto. Hunter e Gamble, per tutta la partita, sono stati degli autentici rebus impossibili da risolvere per la difesa di Reggio Emilia. Teodosic, invece, come al solito, ha diretto in modo impeccabile l’orchestra bolognese, mettendo in ritmo tutti i compagni. Nel terzo periodo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021) Tutto facile per la, che vince il quarto match consecutivo tra Serie A ed Eurocup, contro. Le V-Nere si sono imposte con un nettessimo 62-89. Il migliore inè stato un immarcabile Vince Hunter autore di una doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi, il quale, oltretutto, ha catturato ben cinque carambole sotto il canestro avversario. Laè partita fortissimo e ha segnato ben 28 punti nel solo primo quarto. Hunter e Gamble, per tutta la partita, sono stati degli autentici rebus impossibili da risolvere per la difesa di. Teodosic, invece, come al solito, ha diretto in modo impeccabile l’orchestra bolognese, mettendo in ritmo tutti i compagni. Nel terzo periodo ...

