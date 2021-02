Basket femminile, missione compiuta per l’Italia! Battute Danimarca e Romania, staccato il pass per gli Europei 2021 (Di domenica 7 febbraio 2021) missione compiuta, la Nazionale italiana di Basket femminile sarà presente agli Europei 2021. Nella bolla di Istanbul la selezione allenata da Lino Lardo ha battuto prima la Danimarca e poi la Romania, staccando così il pass per la fase finale della massima rassegna continentale, in programma tra Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno. E’ la quinta volta consecutiva che le azzurre raggiungono questo obiettivo. La vittoria di ieri sera contro la Romania è stata la quinta consecutiva per l’Italia all’interno del girone D di qualificazione: dopo il ko all’esordio contro la Repubblica Ceca (novembre 2019) le azzurre hanno fatto percorso netto, concludendo il proprio percorso al secondo posto alle spalle delle ceche. La ... Leggi su oasport (Di domenica 7 febbraio 2021), la Nazionale italiana disarà presente agli. Nella bolla di Istanbul la selezione allenata da Lino Lardo ha battuto prima lae poi la, staccando così ilper la fase finale della massima rassegna continentale, in programma tra Francia e Spagna dal 17 al 27 giugno. E’ la quinta volta consecutiva che le azzurre raggiungono questo obiettivo. La vittoria di ieri sera contro laè stata la quinta consecutiva per l’Italia all’interno del girone D di qualificazione: dopo il ko all’esordio contro la Repubblica Ceca (novembre 2019) le azzurre hanno fatto percorso netto, concludendo il proprio percorso al secondo posto alle spalle delle ceche. La ...

SkySport : ULTIM'ORA BASKET L'ITALIA FEMMINILE SI QUALIFICA AI PROSSIMI EUROPEI Decisiva la vittoria contro la Romania per 81-… - Eurosport_IT : VOLIAMO ALL'EUROPEO ???? L'Italia femminile stende 81-66 la Romania e strappa il pass per il prossimo europeo: è la… - CatelliRossella : ??Basket: Romania ko, Italia femminile si qualifica a Europei - Basket - ANSA - AbruzzoNomade : RT @Eurosport_IT: VOLIAMO ALL'EUROPEO ???? L'Italia femminile stende 81-66 la Romania e strappa il pass per il prossimo europeo: è la quinta… - Rott_Weilerin : @iannetts70 ...io a uscire con l'intera squadra di basket femminile - problema 'allontanato': manco osavano avvicinarci ?? -