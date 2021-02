Barrow l' uomo derby | il Bologna si mette al sicuro Parma | adesso si fa dura

(Di domenica 7 febbraio 2021) A fine gara il Tardini è avvolto dalla voce di Vasco Rossi che canta "Come nelle favole": per ilè un incubo e quella canzone sembra una beffa sonora perché l'inabissamento si fa sempre più ...

La punizione che arriva da sinistra è di Sansone, palla sul secondo palo ela piazza di testa con Conti (il più vicino) in differita. E' il 19' e il Parma trova una scossa con Kucka (colpo ...... il mercato è chiuso, come potrebbe ribadire ancora una volta che serve una punta? Il Bologna ha scelto di intraprendere l'impervia strada di snaturareper vedere se diventa und'area, ...Partita decisa dalla doppietta di Barrow su assist di Sansone, nel recupero in gol anche Orsolini. La squadra di D’Aversa resta penultima. Mihajlovic a +8 sulla zona salvezza ...Con un netto 0-3 il Bologna di Mihajlovic espugna il Tardini, grazie alla doppietta di Barrow, e il goal nel recupero di Orsolini. Per il Parma continuano la striscia negativa, e le difficoltà a segna ...