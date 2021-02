Barack Obama spiega come vive il Presidente alla Casa Bianca tra "privilegi incredibili" e isolamento (Di domenica 7 febbraio 2021) Barack Obama ospite di Che tempo che fa, ha spiegato come vive il Presidente alla Casa Bianca tra 'privilegi incredibili', senso di isolamento e budget, ma ha anche parlato del suo libro e di sua moglie Michelle Obama. Barack Obama si racconta a Fabio Fazio che stasera l'ha voluto come ospite a Che tempo che fa - ospite virtuale, naturalmente. Obama ha spiegato come si vive alla Casa Bianca e come vive un Presidente, ma ha anche parlato del suo libro ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 febbraio 2021)ospite di Che tempo che fa, hatoiltra '', senso die budget, ma ha anche parlato del suo libro e di sua moglie Michellesi racconta a Fabio Fazio che stasera l'ha volutoospite a Che tempo che fa - ospite virtuale, naturalmente.hatosiun, ma ha anche parlato del suo libro ...

chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - chetempochefa : “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Domenica a #CTCF… - chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - corallina2 : RT @chetempochefa: “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. Dobbiamo sempre investire nella democrazia.” Potete rivedere l'interv… - ACmcoppola : RT @PBerizzi: La #democrazia non è un dono che piove dal cielo: va coltivata. Bisogna investire ogni giorno nella democrazia. E contrastar… -