Barack Obama ospite di Fazio scherza su Michelle: " Critica e dura, l'ho sposata per questo" (Di domenica 7 febbraio 2021) Fabio Fazio ha fatto il colpaccio, super-ospite della puntata di Che tempo che fa di domenica 7 febbraio è stato Barack Obama. Un'intervista annunciata già da diversi giorni e attesa con grande emozione anche da parte del padrone di casa che a tratti è rimasto senza parole. Il 44esimo Presidente degli Stati Uniti, in collegamento da Washington DC ha raccontato diversi retroscena della sua vita, soprattutto della moglie Michelle e della vita alla Casa Bianca. Obama si è presentato sereno e sorridente, aprendo la sua intervista con un: "Ciao!" in italiano e un "Grazie, mi fa molto piacere essere qui. Mi piacerebbe essere lì di persona in Italia sa, ma dovremmo aspettare finché la pandemia passerà per essere con lei".

