Barack Obama ospite di Fabio Fazio: «Da bambino volevo fare l'architetto o il giocatore di basket, non il presidente» (Di domenica 7 febbraio 2021) Barack Obama ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa. Il 44esimo presidente degli Stati Uniti esordisce in italiano con un classico: «Ciao!». E prosegue: «Mi fa molto piacere... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 7 febbraio 2021)dia Che Tempo Che Fa. Il 44esimodegli Stati Uniti esordisce in italiano con un classico: «Ciao!». E prosegue: «Mi fa molto piacere...

chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - chetempochefa : “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Domenica a #CTCF… - chetempochefa : 'Non sarei l'uomo che sono oggi senza la donna che vent'anni fa ha accettato di sposarmi: Michelle non ti ho mai am… - chesuccede__ : RT @cioccograno: Barack Obama nello stesso programma di Orietta Berti e Nino Frassica rendiamoci conto #ctcf - corallina2 : RT @chetempochefa: “La democrazia non è un dono che viene dal cielo. Dobbiamo sempre investire nella democrazia.” Potete rivedere l'interv… -