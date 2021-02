Barack Obama, ecco chi è il fidanzato della figlia Malia (Di domenica 7 febbraio 2021) . E’ stato proprio il 44esimo presidente degli Stati Uniti d’America a rivelare alcuni particolari del ragazzo che attualmente è sentimentalmente legato alla sua primogenita. In una intervista, Obama ha parlato del periodo trascorso con la propria famiglia durante la pandemia. L’ex presidente ha inoltre svelato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 febbraio 2021) . E’ stato proprio il 44esimo presidente degli Stati Uniti d’America a rivelare alcuni particolari del ragazzo che attualmente è sentimentalmente legato alla sua primogenita. In una intervista,ha parlato del periodo trascorso con la propria famiglia durante la pandemia. L’ex presidente ha inoltre svelato L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - chetempochefa : “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Questa domenica… - chetempochefa : Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su… - zapper_it : #CTCF ospita il 44º Presidente degli Stati Uniti Barack Obama stasera in diretta su Rai 3. Per scoprire tutti gli o… - miloezio : RT @chetempochefa: Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su @RaiTre… -