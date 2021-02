Barack Obama, chi è la figlia maggiore Malia Ann: età, foto, vita privata (Di domenica 7 febbraio 2021) “Bella come mamma Michelle”: così è stata descritta Malia Ann, la figlia maggiore (ora ha 22 anni) di Barack Obama. “Non ci sopportavano più” ha detto Michelle Obama parlando del lockdown passato in casa con il marito e le figlie in una video-intervista con Conan O’Brien. L’intera famiglia Obama si è quindi ritrovata chiusa in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 7 febbraio 2021) “Bella come mamma Michelle”: così è stata descrittaAnn, la(ora ha 22 anni) di. “Non ci sopportavano più” ha detto Michelleparlando del lockdown passato in casa con il marito e le figlie in una video-intervista con Conan O’Brien. L’intera famigliasi è quindi ritrovata chiusa in L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

chetempochefa : Il giorno è arrivato: questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da… - chetempochefa : “Vi chiedo di credere nella vostra capacità di cambiamento, perché il vero cambiamento siete voi” Questa domenica… - chetempochefa : Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su… - SimoneLimuti : Giuro che se stasera Fazio non lascia presentare Barack Obama a Filippa mi incateno davanti alla Rai #CTCF #chetempochefa - reburdo : RT @chetempochefa: Questa sera il 44° Presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, sarà ospite in esclusiva da @fabfazio a #CTCF su @RaiTre… -